В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Politico: США обсуждают с Европой и Украиной план Киева по мирному урегулированию

ТАССиещё 1

Представители власти Соединенных Штатов в течение нескольких последних недель обсуждали с европейскими и украинскими чиновниками предложения Киева по урегулированию конфликта. Об этом в среду сообщила газета Politico.

Politico: США обсуждают с Европой план Киева по мирному урегулированию
Фото: ТАССТАСС

По ее данным, обсуждения ведутся в таком формате несмотря на публичные заявления вашингтонской администрации о том, что решение конфликта на Украине будет определяться самими украинцами. Стороны обсуждают, в частности, каким должно быть прекращение боевых действий и можно ли обсудить более предметно предложения президента Украины Владимира Зеленского зимой.

Видео дня

Как пишет газета, вопрос о мирном урегулировании конфликта на Украине представляет для американской стороны трудности. Чиновники США признают, что поддержка ведения боевых действия не может продолжаться бесконечно и необходимо принимать "ощутимые меры" по дипломатическому завершению конфликта.

В среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом США Джо Байденом на встрече в Белом доме предложения Киева по урегулированию украинского конфликта и что американский лидер поддержал его идею о проведении саммита для обсуждения этих предложений.

Как сообщалось на сайте украинского президента, ранее Зеленский в беседе с президентом США выступил с инициативой созыва глобального саммита мира. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины.

Выступая в середине ноября по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители