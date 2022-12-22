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33 минуты назад

Киевский власти заявили об отмене празднования Нового года в городе

Лера Букина

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что власти приняли решение отменить празднование Нового года в Киеве. В эфире телеканала «Киев» он отметил, что в городе будет действовать комендантский час, передает украинское издание «Страна.ua».

Киевские власти заявили об отмене празднования Нового года в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Потому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет», – подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что елку, которая расположена на Софиевской площади, не будут подсвечиваться во время воздушной тревоги.

Энергетики Киева сообщили о наихудшей ситуации с электроэнергией

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что для восстановления генерации электроэнергии после ракетных атак ВС РФ украинским энергетикам потребуется две-три недели. Он подчеркнул, что в настоящее время в стране контролируемая ситуация.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

Накануне во всех областях Украины объявили режим воздушной тревоги. По данным онлайн-карт воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны, воздушную тревогу также объявили и на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

В мире,Дмитрий Сахарук,Владимир Бондаренко,Верховный суд,
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