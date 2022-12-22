Киевские власти заявили об отмене празднования Нового года в городе

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что власти приняли решение отменить празднование Нового года в Киеве. В эфире телеканала «Киев» он отметил, что в городе будет действовать комендантский час, передает украинское издание «Страна.ua».

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«Режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Потому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет», – подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что елку, которая расположена на Софиевской площади, не будут подсвечиваться во время воздушной тревоги.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что для восстановления генерации электроэнергии после ракетных атак ВС РФ украинским энергетикам потребуется две-три недели. Он подчеркнул, что в настоящее время в стране контролируемая ситуация.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.