Лидер Республиканской партии в палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти заявил, что выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед законодателями Соединенных Штатов не повлияло на его позицию о недопустимости бездумного и безотчетного выделения Вашингтоном военной помощи Киеву, сообщает CNN.
Парламентарий в целом высоко оценил речь Зеленского, отметив его приверженность свободного мира и стремление продолжать борьбу.
«Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но я никогда не поддерживаю пустой чек [с указанием любой суммы]. Мы хотим быть уверены, что есть ответственность за все потраченные нами деньги», ― заявил конгрессмен.
Во время своего выступления перед конгрессом США президент Украины заявил, что деньги, выделяемые Вашингтон, идут на защиту демократии и глобальной безопасности.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что финансирование украинских властей должно подвергаться проверкам, в этом Европейскому союзу необходимо брать пример с Венгрии. По его словам, Будапешт запросил оценку средств и вооружения, отправленных Украине.
«Мафия и коррупционеры! Остановитесь!», — призвал Филиппо.