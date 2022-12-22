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17 минут назад

Конгрессмен США настоял на отчетности за переданные Киеву средства

Елена Прошина

Лидер Республиканской партии в палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти заявил, что выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед законодателями Соединенных Штатов не повлияло на его позицию о недопустимости бездумного и безотчетного выделения Вашингтоном военной помощи Киеву, сообщает CNN.

Конгрессмен США настоял на отчетности за переданные Киеву средства
Фото: ТАССТАСС

Парламентарий в целом высоко оценил речь Зеленского, отметив его приверженность свободного мира и стремление продолжать борьбу.

«Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но я никогда не поддерживаю пустой чек [с указанием любой суммы]. Мы хотим быть уверены, что есть ответственность за все потраченные нами деньги», ― заявил конгрессмен.

Во время своего выступления перед конгрессом США президент Украины заявил, что деньги, выделяемые Вашингтон, идут на защиту демократии и глобальной безопасности.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что финансирование украинских властей должно подвергаться проверкам, в этом Европейскому союзу необходимо брать пример с Венгрии. По его словам, Будапешт запросил оценку средств и вооружения, отправленных Украине.

«Мафия и коррупционеры! Остановитесь!», — призвал Филиппо.

В мире,Филиппо Флориан,Кевин Маккарти,Владимир Зеленский,Республиканская партия США,ЕС,
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