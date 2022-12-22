Финансирование украинских властей должно подвергаться проверкам, в этом Европейскому союзу необходимо брать пример с Венгрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французского политика Флориан Филиппо.

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По его словам, Будапешт запросил оценку средств и вооружения, отправленных Украине. Таким образом, Венгрия стала единственной страной, кто это сделал. Филиппо также заявил, что Евросоюз предпочитает закрыть глаза на реальное предназначение многомиллиардной помощи, отправляемой президенту Украины Владимиру Зеленскому. Указывается на очевидную необходимость аудитов траншей Киеву.

«Мафия и коррупционеры! Остановитесь!», — призвал Филиппо.

Днем ранее американский президент Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине до 1 миллиарда долларов на военную помощь.