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43 минуты назад

Зеленский после встречи с Байденом заявил, что не готов к компромиссам для достижения мира

Елена Прошина

Глава Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Белом Доме заявил о том, что не готов идти на компромиссы для достижения «справедливого мира», сообщает ТАСС.

Зеленский заявил, что не готов к компромиссам для достижения мира
Фото: ТАССТАСС

Глава государства заявил, что для него «справедливый мир — это никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета, это самое главное».

На совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом он отметил, что «для нас для всех мир по-разному справедливый». Для достижения мира Зеленский хочет возмещения убытков Киеву. При этом Байден заявил, что его коллега «открыт для достижения мира» на Украине.

По словам Зеленского, Киев снова попросит у главы Белого дома комплексы противовоздушной обороны Patriot, при том, что накануне американские власти сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи, в который впервые войдут данные комплексы.

Украинский лидер добавил, что уважает Байдена как человека и главу государства, и поблагодарил его за поддержку и понимание.

Зеленский находится в США по приглашению президента США. Он также проведет встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и выступит перед законодателями.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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