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59 минут назад

Байден вновь оговорился, назвав украинский народ "народом Урана"

ТАССиещё 4

Президент США Джо Байден, выступая в среду на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, допустил очередную оговорку, не выговорив должным образом слово Ukrainian ("украинский"). Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Байден вновь оговорился, назвав украинский народ "народом Урана"
Фото: ТАССТАСС

Говоря о бюджетной поддержке Киеву со стороны США, Байден не смог выговорить выражение Ukrainian people ("украинский народ") и произнес его как Uranian people ("народ Урана").

Это уже не первая подобная оговорка лидера США. Выступая в марте перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", Байден допустил ту же самую ошибку. Целый ряд СМИ тогда интерпретировал его слова как то, что американский лидер перепутал украинский народ (Ukrainian people) и иранский народ (Iranian people), что также созвучно. Однако пресс-служба Белого дома позднее распространила официальную стенограмму речи президента, в которой было указано, что он произнес именно слово Uranian. В пресс-службе тогда не уточнили, что это значит, указав лишь, что имелось в виду слово Ukrainian.

Байден известен своими многочисленными оговорками и сам порой иронизирует над своими ошибками. В названиях стран американский лидер также ошибался неоднократно. Так, например, в ходе поездки на саммит с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в ноябре Байден дважды перепутал Камбоджу с Колумбией.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне по приглашению Байдена. Этот визит в США стал вторым с тех пор, как он занял президентский пост, и первым с начала специальной военной операции России на Украине. Как ожидается, он покинет американскую столицу в ближайшие часы после выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

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