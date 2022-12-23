Украина решила расширить свое влияние по всему миру

«Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей. Нужно вывести на новый уровень состоятельности Украины во внешней политике», — сказал Зеленский.