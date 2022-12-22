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58 минут назад

В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной

RT на русском

В здании Совета Евросоюза в столице Бельгии Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной
Фото: ТАССТАСС

«Выключение света в здании Совета ЕС, «делимся» светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии», — приводит РИА Новости слова Мишеля в Twitter.

Он прикрепил к посту фотографию тёмного здания Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что во Львовской области половина абонентов остались без электроснабжения.

Также семь населённых пунктов в Киевской области остались без электричества.

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