В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной

В здании Совета Евросоюза в столице Бельгии Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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«Выключение света в здании Совета ЕС, «делимся» светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии», — приводит РИА Новости слова Мишеля в Twitter.

Он прикрепил к посту фотографию тёмного здания Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что во Львовской области половина абонентов остались без электроснабжения.