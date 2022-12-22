Энергетики Киева сообщили о наихудшей ситуации с электроэнергией

На Украине продолжает складываться сложная ситуация с электроснабжением, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора энергопоставляющей компании YASNO Сергея Коваленко.
По его словам, тяжелая ситуация отмечается в Киеве. В настоящее время в городе не работает 60% трансформаторов.
«Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жесткая в стране <...>. Ключевая проблема в Киеве сейчас не генерация, а сети. Ну не работает сеть, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования – ноль», — заявил Коваленко.
Отмечается, что из-за повреждения высоковольтного оборудования город не может черпать электричество из энергосистемы Украины. Руководитель YASNO заявил, что ситуация станет еще хуже при повреждении оставшихся 40% узлов.
Ранее Коваленко говорил, что отключения электричества для жителей украинской столицы могут продолжаться по 10 часов, так как электроэнергии хватает только на пятую часть населения мегаполиса.
По словам главы Киева Виталий Кличко, в случае длительных отключений электричества жители Киева могут остаться зимой без центрального отопления. Это приведет к тому, что температура в помещениях сравняется с уличной.