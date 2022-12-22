Энергетики Киева сообщили о наихудшей ситуации с электроэнергией

На Украине продолжает складываться сложная ситуация с электроснабжением, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора энергопоставляющей компании YASNO Сергея Коваленко.

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По его словам, тяжелая ситуация отмечается в Киеве. В настоящее время в городе не работает 60% трансформаторов.

«Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жесткая в стране <...>. Ключевая проблема в Киеве сейчас не генерация, а сети. Ну не работает сеть, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования – ноль», — заявил Коваленко.

Отмечается, что из-за повреждения высоковольтного оборудования город не может черпать электричество из энергосистемы Украины. Руководитель YASNO заявил, что ситуация станет еще хуже при повреждении оставшихся 40% узлов.

Ранее Коваленко говорил, что отключения электричества для жителей украинской столицы могут продолжаться по 10 часов, так как электроэнергии хватает только на пятую часть населения мегаполиса.