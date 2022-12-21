В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
49 минут назад

Байден назвал своеобразное оружие России

Илья Родин

Россия использует зиму как своеобразное оружие, заявил президент США Джо Байден на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в среду, 21 декабря, в Белом доме. Видео опубликовал Telegram-канал «СМОТРИ».

Байден назвал своеобразное оружие России
Фото: телеграм-канал "Срочно, Сейчас"телеграм-канал "Срочно, Сейчас"

Отмечается, что Байден явился на встречу в стильном дорогом костюме, а Зеленский - в брюках и кофте цвета хаки. Во время беседы президенты сидели в креслах у горящего камина.

«Россия использует зиму как оружие», - подчеркнул глава США.

Американский лидер отметил также, что украинцы якобы «вдохновляют весь мир».

Зеленский вручил Байдену медаль от командира батареи HIMARS

Внешний вид Зеленского на встрече с американским президентом возмутил читателей CNN в Twitter, сообщает РИА «Новости».

Внешний вид Зеленского явно не соответствует обстановке, заявили пользователи. Они уточнили, что глава Украины мог бы приобрести нормальную толстовку для встречи с президентом США на американской земле.

«Спасибо за официальный костюм. Неужели мы мало даем денег, что он не может себе позволить купить одежду?», - задали вопрос комментаторы.

Они подчеркнули, что такой вид на важной встрече является проявлением «вопиющего неуважения» к американской стороне со стороны Зеленского.

В мире,Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
62
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители