Байден назвал своеобразное оружие России

Россия использует зиму как своеобразное оружие, заявил президент США Джо Байден на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в среду, 21 декабря, в Белом доме. Видео опубликовал Telegram-канал «СМОТРИ».

Фото: телеграм-канал "Срочно, Сейчас" телеграм-канал "Срочно, Сейчас"

Отмечается, что Байден явился на встречу в стильном дорогом костюме, а Зеленский - в брюках и кофте цвета хаки. Во время беседы президенты сидели в креслах у горящего камина.

«Россия использует зиму как оружие», - подчеркнул глава США.

Американский лидер отметил также, что украинцы якобы «вдохновляют весь мир».

Внешний вид Зеленского на встрече с американским президентом возмутил читателей CNN в Twitter, сообщает РИА «Новости».

Внешний вид Зеленского явно не соответствует обстановке, заявили пользователи. Они уточнили, что глава Украины мог бы приобрести нормальную толстовку для встречи с президентом США на американской земле.

«Спасибо за официальный костюм. Неужели мы мало даем денег, что он не может себе позволить купить одежду?», - задали вопрос комментаторы.