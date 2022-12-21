Санду попросила Грузию отпустить Саакашвили за границу

Президент Молдавии Майя Санду призвала руководство Грузии разрешить Михаилу Саакашвили выехать за границу на лечение.
"Я обеспокоена осложнениями состояния здоровья Михаила Саакашвили, вызванными условиями его содержания. Молдова присоединяется к призыву Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему президенту выехать на лечение за границу, чтобы сохранить его здоровье", - написала Санду на своей странице в Twitter.
На призыв главы Молдавии уже откликнулись в Грузии - первый заместитель главы парламентского комитета по внешним связям Леван Карумидзе назвал его "хрестоматийным примером того, как дезинформация и пропаганда проникает на самые высокие уровни госучреждений".
"Если бы у всех заключенных в Грузии были такие же условия, как сейчас у Михаила Саакашвили, многие постсоветские олигархи с радостью отбывали бы здесь свои сроки", - написал он в Twitter.