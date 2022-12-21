В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
54 минуты назад

Президент Молдавии попросила власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду призвала руководство Грузии разрешить Михаилу Саакашвили выехать за границу на лечение.

Санду попросила Грузию отпустить Саакашвили за границу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я обеспокоена осложнениями состояния здоровья Михаила Саакашвили, вызванными условиями его содержания. Молдова присоединяется к призыву Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему президенту выехать на лечение за границу, чтобы сохранить его здоровье", - написала Санду на своей странице в Twitter.

На призыв главы Молдавии уже откликнулись в Грузии - первый заместитель главы парламентского комитета по внешним связям Леван Карумидзе назвал его "хрестоматийным примером того, как дезинформация и пропаганда проникает на самые высокие уровни госучреждений".

"Если бы у всех заключенных в Грузии были такие же условия, как сейчас у Михаила Саакашвили, многие постсоветские олигархи с радостью отбывали бы здесь свои сроки", - написал он в Twitter.

В мире,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители