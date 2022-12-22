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46 минут назад

Дания выделила новый пакет финансовой помощи для ВСУ

Газета.Ruиещё 1

Правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около $43 млн) для закупки оружия и оборудования для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Дании.

Дания выделила новый пакет финансовой помощи для ВСУ
Фото: DepositphotosDepositphotos

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен прокомментировал финансирование: "Борьба Украины за свободу - это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон".

Он добавил, что правительство Дании и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду для Украины, который возглавляет Великобритания.

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