Дания выделила новый пакет финансовой помощи для ВСУ

Правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около $43 млн) для закупки оружия и оборудования для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Дании.

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Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен прокомментировал финансирование: "Борьба Украины за свободу - это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон".