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27 минут назад

Псаки объяснила приезд Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Украины в США

Газета.Ruиещё 4

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет визит в Вашингтон из-за снижения поддержки Украины в США.

Псаки объяснила приезд Зеленского в Вашингтон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась, пока русские уничтожают источники энергии и бомбят города», — написала она на своей странице в Twitter.

По ее мнению, визит Зеленского стал его попыткой вновь «продать» украинскую тему Конгрессу и народу. Псаки также написала, что Зеленского ждут «заслуженные овации», когда он предстанет перед Конгрессом вечером.

Раскрыты подробности маршрута Зеленского из Украины в США

Ранее СМИ писали, что визит Зеленского в США был шоком для чиновников, но тайно готовился несколько недель. По информации Politico, в Вашингтоне ходили слухи о «большом событии», никто не знал деталей.

По словам президента США Джо Байдена, он рад визиту украинского коллеги и им «многое нужно обсудить».

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация США,
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