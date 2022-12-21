Псаки объяснила приезд Зеленского в Вашингтон

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет визит в Вашингтон из-за снижения поддержки Украины в США.
«Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась, пока русские уничтожают источники энергии и бомбят города», — написала она на своей странице в Twitter.
По ее мнению, визит Зеленского стал его попыткой вновь «продать» украинскую тему Конгрессу и народу. Псаки также написала, что Зеленского ждут «заслуженные овации», когда он предстанет перед Конгрессом вечером.
Ранее СМИ писали, что визит Зеленского в США был шоком для чиновников, но тайно готовился несколько недель. По информации Politico, в Вашингтоне ходили слухи о «большом событии», никто не знал деталей.
По словам президента США Джо Байдена, он рад визиту украинского коллеги и им «многое нужно обсудить».