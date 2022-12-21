В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
18 минут назад

Греция закрыла небо для белорусских самолетов

Елена Прошина

Власти Греции закрыли воздушное пространство республики для белорусских самолетов и запретила полеты в страну. Об этом сообщается греческое издание Pentapostagma.

Греция закрыла небо для белорусских самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что причиной введения данной меры стали «растущие опасения вовлечения Белоруссии» в специальную военную операцию России на Украине. К такому предположению власти Греции подтолкнули сообщения о проведении учений ВС РФ и Белоруссии на территории второй страны и визит российского президента Владимира Путина в Минск.

Согласно распоряжению Управления гражданской авиации Греции, национальным авиаперевозчикам и капитанам воздушных судов запрещено «выполнять полеты в район полетной информации» Белоруссии, за исключением аварийных ситуаций. Аналогичная рекомендация коснулась иностранных авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в страны Евросоюза.

Помимо этого управление запретило белорусским самолетам «посадку на территории Греции, взлет с нее или пролет над ней». Исключение сделали для гуманитарных и санитарных воздушных судов и в случае аварийной ситуации.

В мире,Владимир Путин,Верховный суд,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители