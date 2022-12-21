Греция закрыла небо для белорусских самолетов

Власти Греции закрыли воздушное пространство республики для белорусских самолетов и запретила полеты в страну. Об этом сообщается греческое издание Pentapostagma.

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Там отметили, что причиной введения данной меры стали «растущие опасения вовлечения Белоруссии» в специальную военную операцию России на Украине. К такому предположению власти Греции подтолкнули сообщения о проведении учений ВС РФ и Белоруссии на территории второй страны и визит российского президента Владимира Путина в Минск.

Согласно распоряжению Управления гражданской авиации Греции, национальным авиаперевозчикам и капитанам воздушных судов запрещено «выполнять полеты в район полетной информации» Белоруссии, за исключением аварийных ситуаций. Аналогичная рекомендация коснулась иностранных авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в страны Евросоюза.