Стала известна тема переговоров Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Его цитирует телеканал CNN.
«Это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал "справедливым миром"», — заявил он в интервью.
По словам Кирби, президент России Владимир Путин якобы «явно не заинтересован в дипломатии», поэтому Соединенные Штаты не видят возможности дипломатического решения конфликта на Украине и не хотят, чтобы Зеленский садился за стол переговоров.