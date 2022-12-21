Стала известна тема переговоров Байдена и Зеленского

«Это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал "справедливым миром"», — заявил он в интервью.