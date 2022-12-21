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11 минут назад

В Грузии раскрыли результаты исследования организма Саакашвили

Lenta.ru

Исследование организма бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показало, что его отравление не подтвердилось. У экс-главы отсутствуют токсические вещества, превышающие норму. Об этом рассказал глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы грузинского Минюста Малхаз Урткмелидзе, передает ТАСС.

В Грузии раскрыли результаты исследования организма Саакашвили
Фото: ТАССТАСС

«У меня в руках та часть токсикологического исследования, которое было проведено в одной из лабораторий в Америке, и которое представил центр "Эмпатия". (...) Никакое отравление не подтверждается, по их же документам. (...) То есть этим же документом подтверждается, что тут токсичных веществ в отравляющих количествах в организме нет», — сообщил он.

По словам Урткмелидзе, результат ниже нормы, согласно данным лаборатории.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что республика готова принять Саакашвили, гарантировать его безопасность и надлежащее обращение.

«Невозможно смотреть, как человек, которого ты знаешь, умирает в прямом эфире», — написал он.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти отпустить Саакашвили на лечение за границу.

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