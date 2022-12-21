В Грузии раскрыли результаты исследования организма Саакашвили

«У меня в руках та часть токсикологического исследования, которое было проведено в одной из лабораторий в Америке, и которое представил центр "Эмпатия". (...) Никакое отравление не подтверждается, по их же документам. (...) То есть этим же документом подтверждается, что тут токсичных веществ в отравляющих количествах в организме нет», — сообщил он.