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38 минут назад

В ГД предостерегли Грузию от получения $450 тысяч «на поддержку демократии»

News.ru

Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предостерег Грузию от получения $450 тысяч от США «на поддержку демократии», заявив об этом в разговоре с NEWS.ru. По его словам, эти средства идут чаще всего через политизированные фонды, реальной целью которых является раскол гражданского общества.

В ГД предостерегли Грузию от получения денег «на поддержку демократии»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я был свидетелем того, как фонды участвуют в организации массовых антиправительственных митингов. <...> Советуем соседнему государству с осторожностью относиться к таким проектам, брать средства под контроль и направлять их на решение реальных социальных проблем, — заявил Гаврилов.

По его мнению, намного большую пользу Грузии принесла бы помощь многодетным семьям и деятельность по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Эта помощь должна служить снижению, а не обострению и провоцированию конфликтов между государствами Евразии.

Ранее сообщалось, что США планируют выделить до $450 тысяч на поддержку демократии в Грузии в рамках американской программы малых грантов. Основное внимание в рамках работы потенциальные подрядчики должны будут уделить таким направлениям, как экономический рост, гендерное равенство и социальная интеграция, а также вовлечение граждан в жизнь общества и повышение их информированности.

В мире,Сергей Гаврилов,Госдума,
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