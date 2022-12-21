В ГД предостерегли Грузию от получения денег «на поддержку демократии»

Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предостерег Грузию от получения $450 тысяч от США «на поддержку демократии», заявив об этом в разговоре с NEWS.ru. По его словам, эти средства идут чаще всего через политизированные фонды, реальной целью которых является раскол гражданского общества.

Я был свидетелем того, как фонды участвуют в организации массовых антиправительственных митингов. <...> Советуем соседнему государству с осторожностью относиться к таким проектам, брать средства под контроль и направлять их на решение реальных социальных проблем, — заявил Гаврилов.

По его мнению, намного большую пользу Грузии принесла бы помощь многодетным семьям и деятельность по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Эта помощь должна служить снижению, а не обострению и провоцированию конфликтов между государствами Евразии.