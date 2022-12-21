Азербайджан подал обращение в ЕСПЧ против Армении

Правительство Азербайджана подало заявление против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о возмещении ущерба за грубые нарушения прав азербайджанцев на территориях, сообщается на сайте МИД Азербайджана. Азербайджан представил доказательства многочисленных актов преднамеренного уничтожения имущества, в том числе жилых домов, во время ухода Армении из города Лачин и двух соседних сел в период с мая по август 2022 года.
Несмотря на то, что правительство Армении эффективно контролировало эти районы, оно ничего не сделало для предотвращения широкомасштабных разрушений. Правительство Азербайджана также стало свидетелем того, что официальные лица Армении активно участвовали в так называемой политике «выжженной земли», — сказанов сообщении.