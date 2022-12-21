Азербайджан подал обращение в ЕСПЧ против Армении

Правительство Азербайджана подало заявление против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о возмещении ущерба за грубые нарушения прав азербайджанцев на территориях, сообщается на сайте МИД Азербайджана. Азербайджан представил доказательства многочисленных актов преднамеренного уничтожения имущества, в том числе жилых домов, во время ухода Армении из города Лачин и двух соседних сел в период с мая по август 2022 года.