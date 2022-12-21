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30 минут назад

Пока вы спали: поручение Путина по мобилизации и «безумие» в Аргентине

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: поручение Путина по мобилизации и «безумие» в Аргентине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации

Видео дня

Президент России Владимир Путин дал поручение создать рабочую группу «по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав рабочей группы, которая должна ежемесячно представлять доклад главе государства, вошли, в том числе, и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, а также журналисты Семен Пегов и Евгений Поддубный и создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Аргентинскую сборную эвакуировали вертолетами из-за огромного числа болельщиков

Игроков сборной Аргентины по футболу, выигравших чемпионат мира в Катаре, пришлось эвакуировать с парада на улицах Буэнос-Айреса с помощью вертолетов из-за огромного числа болельщиков, празднующих их победу. Об этом сообщает РИА Новости – Спорт.

По данным местных СМИ, на улицы Буэнос-Айреса вышли около трех миллионов человек. Они полностью парализовали дорожное движение в городе.

Курс доллара впервые с 11 мая превысил 70 рублей

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже американская валюта впервые с 11 мая поднялась выше 70 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Планку в 70,04 рубля доллар взял в 7.12 мск, а через 17 минут курс упал до 69,74 рубля. В то же время курс евро рос до 74,06 рубля (+0,87%). А юань вырос к рублю на 0,81% до 9,983.

В России предложили поднять пошлины на пиво из «недружественных» стран

Минэкономики и Минфин России обсуждают целесообразность увеличения ввозной пошлины на пиво из «недружественных» стран. При этом перечень позиций пока не определен и окончательного решения по этому вопросу пока нет, со ссылкой на три осведомленных источника пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что рост пошлин может привести к сокращению импорта и, следовательно, к ощутимому повышению розничных цен. При этом пошлины поддержат отечественных производителей, однако ассортимент специализированных импортных сортов пива, которые невозможно заменить местными, серьезно пострадает.

Источник: починить «Союз» на орбите невозможно

Провести ремонт системы охлаждения пилотируемого корабля «Союз МС-22» в условиях Международной космической станции невозможно, так как туда необходимо закачать 44 литра хладагента под давлением в 3 атмосферы. Об этом рассказал РИА Новости осведомленный источник.

По его словам, сейчас удалось стабилизировать температуру внутри корабля за счет подключения к охлаждающим системам станции, однако произвести полный ремонт в космосе невозможно.

«Даже если загерметизировать отверстие во время выхода в открытый космос, то как закачать в радиатор 44 литра хладагента под давлением в 3 атмосферы? Тем более что система терморегулирования после этого должна пройти специальную проверку под давлением, чего на орбите в принципе сделать нельзя», - пояснил источник.

В мире,Семен Пегов,Николай Журавлев,Евгений Поддубный,Андрей Турчак,Владимир Путин,Минфин России,Коммерсант,Московская биржа,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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