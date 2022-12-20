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24 минуты назад

Двух граждан США обвинили в работе с русскими хакерами

Елена Прошина

В минюсте США заявили, что двум жителям Нью-Йорка предъявили обвинения в содействии «русским хакерам». Согласно мнению ведомства, они помогли взломать диспетчерской службы такси в международном аэропорте имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Двух граждан США обвинили в работе с "русскими хакерами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение многих лет хакерские атаки, совершенные ответчиками, не позволяли частным таксистам оплачивать проезд в аэропорту Нью-Йорка в том порядке, в котором они прибыли. Теперь же, благодаря совместной работе минюста и администрации аэропорта, им предъявлены серьезные обвинения в предполагаемых киберпреступлениях», – рассказали в минюсте.

Уточняется, что обвиняемые жители Нью-Йорка Дэниэл Абаев и Питер Лейман вступили в сговор с хакерами из России, чтобы взломать диспетчерскую систему аэропорта и «вывести определенные такси в начало очереди в обмен на плату». Полиция арестовала обвиняемых в Квинсе, каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы.

Российские хакеры взломали ФБР

Ранее хакеры взломали сайт Тюменской области и заявили о воссоединении с Белоруссией.

В мире,Министерство юстиции США,ФБР,
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