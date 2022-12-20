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30 минут назад

Больше миллиона жителей Киева остались без света

Lenta.ru

Порядка 1,1 миллиона пользователей остались без света в Киеве. Об этом сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Больше миллиона жителей Киева остались без света
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что оператор даже не рассчитывает на восстановление подачи электроэнергии потребителям по графику.

«Почти весь город закрыли на сутки. На самом деле у нас сейчас на 50 процентов меньше мощности», — признал топ-менеджер.

В мире,СВО,Сергей Коваленко,
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