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29 минут назад

В США заявили об активных переговорах с Москвой для освобождения Уилана

Lenta.ruиещё 3

Вашингтон ведет с Москвой активные переговоры, добиваясь освобождения осужденного в России американца Пола Уилана в рамках обмена заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

В США заявили об активных переговорах с Москвой для освобождения Уилана
Фото: ТАССТАСС

«Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола. Я не буду вдаваться в детали этих обсуждений», — заявил он на брифинге.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что бывшего морского пехотинца США Пола Уилана могут обменять на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство. При этом немецкие СМИ указывали, что официальные лица Германии отклонили запрос на возможное освобождение Красикова в обмен на Уилана.

13 декабря сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен менять политику в отношении Украины ради освобождения из российской тюрьмы американца Пола Уилана.

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