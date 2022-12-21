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46 минут назад

В сети появилось видео с жующей и выплевывающей украинский флаг Мадонной

Lenta.ruиещё 1

64-летняя американская поп-исполнительница Мадонна опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео, на котором прожевала и выплюнула украинский флаг. Ролик публикует Readovka со ссылкой на социальные сети артистки.

В появившемся в сети ролике певица засовывает себе в рот флаг Украины, после чего выплевывает его. На последних кадрах у нее на голове появляется маска с дьявольскими рогами, а на фоне играет песня со словами «Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется».

Поклонники звезды предположили, что таким образом она показала отношение США к Украине на фоне спецоперации. На момент публикации заметки видео пропало со странички певицы.

Мадонна призналась в миллионном долге перед Россией

Ранее Мадонна снялась в футболке с нецензурным словом на русском языке.

В ноябре американский рэпер 50 Cent высмеял новый ролик поп-исполнительницы, в котором она предстала в откровенном наряде, и назвал ее «64-летней девственницей».

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