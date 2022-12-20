Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин высказался о том, как России нужно рассматривать введение механизма потолка цен на газ. Так, по его словам, данную меру нужно воспринимать как «политический сигнал» со стороны Евросоюза, передает газета IlSole24Ore.

«Дан четкий и громкий политический сигнал», — сообщил министр, отметив, что европейские страны не дают возможности себя запугать.

Он также отметил, что ЕС делает все для защиты населения. В этой связи, как отметил Пикетто-Фратин, «решение стало посланием с огромной символической ценностью».

Министр, комментируя ситуацию с потолком цен, заявил, что Италию можно назвать проводником этой меры. Власти, как указал он, не должны идти на риск, меняя зависимость от РФ на что-то еще. Пикетто-Фратин отметил необходимость в получении других источников поставок газа.

Он уверен в том, что Италия за счет текущей геополитической обстановки станет новым средиземноморским энергохабом в дальнейшем.

19 декабря странам ЕС удалось договориться