Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин высказался о том, как России нужно рассматривать введение механизма потолка цен на газ. Так, по его словам, данную меру нужно воспринимать как «политический сигнал» со стороны Евросоюза, передает газета IlSole24Ore.
«Дан четкий и громкий политический сигнал», — сообщил министр, отметив, что европейские страны не дают возможности себя запугать.
Он также отметил, что ЕС делает все для защиты населения. В этой связи, как отметил Пикетто-Фратин, «решение стало посланием с огромной символической ценностью».
Министр, комментируя ситуацию с потолком цен, заявил, что Италию можно назвать проводником этой меры. Власти, как указал он, не должны идти на риск, меняя зависимость от РФ на что-то еще. Пикетто-Фратин отметил необходимость в получении других источников поставок газа.
Он уверен в том, что Италия за счет текущей геополитической обстановки станет новым средиземноморским энергохабом в дальнейшем.
19 декабря странам ЕС удалось договориться
об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.