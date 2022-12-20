В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
55 минут назад

В Италии сказали о «политическом сигнале» ЕС для России

Лера Букина

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин высказался о том, как России нужно рассматривать введение механизма потолка цен на газ. Так, по его словам, данную меру нужно воспринимать как «политический сигнал» со стороны Евросоюза, передает газета IlSole24Ore.

«Дан четкий и громкий политический сигнал», — сообщил министр, отметив, что европейские страны не дают возможности себя запугать.

Он также отметил, что ЕС делает все для защиты населения. В этой связи, как отметил Пикетто-Фратин, «решение стало посланием с огромной символической ценностью».

Министр, комментируя ситуацию с потолком цен, заявил, что Италию можно назвать проводником этой меры. Власти, как указал он, не должны идти на риск, меняя зависимость от РФ на что-то еще. Пикетто-Фратин отметил необходимость в получении других источников поставок газа.

Он уверен в том, что Италия за счет текущей геополитической обстановки станет новым средиземноморским энергохабом в дальнейшем.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

19 декабря странам ЕС удалось договориться

об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

В мире,Видео,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители