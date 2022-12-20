Зеленский прибыл с не анонсированным визитом в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Бахмут (Артемовск) с неанонсированным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что поездка не была анонсирована. Это вторая с начала месяца поездка украинского президента в подконтрольные Киеву части Донбасса - 6 декабря он заявлял, что побывал в Славянске.

Информацию о визите Зеленского уже подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал», - заявил Никифоров.