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1 час назад

«Скоро все убедятся»: сестра Ким Чен Ына о возможностях ракет КНДР

Никита Бородкин

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что скоро все смогут убедиться в возможностях ракет, которые создает Северная Корея. Как сообщает «Интерфакс», она раскритиковала тех, кто ставит под сомнение прогресс страны в разработке космических спутников и межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Сестра Ким Чен Ына намекнула на скорый запуск МБР на большую дальность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне Северная Корея заявила о проведении «важного заключительного этапа» испытания по выводу на орбиту военного спутника, в котором были оценены возможности системы спутниковой фотосъемки и передачи данных. В качестве доказательств Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии Сеула и близкого к нему города Инчхон, якобы снятые спутником. Ряд экспертов, в том числе и из Южной Кореи, в этом усомнились, заявив о слишком низком разрешении снимков.

Ким Е Чжон назвала неуместной и поспешной оценку возможностей КНДР лишь по двум фотографиям, а также осудила тех, кто сомневается в возможностях Пхеньяна.

«Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они зря волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты не прошли проверку, не признана технология повторного входа в атмосферу, всегда придираются к таким вещам, может, это является для них самоуспокоением», — заявила она.

Отдельно сестра главы КНДР намекнула, что в ближайшее время страна запустит МБР для проверки.

Напомним, что КНДР с начала 2022 года провела уже более трех десятков различных ракетных пусков. В Пхеньяне называют эти действия ответом на провокации США и их союзников, которые якобы превращают своими учениями Корейский полуостров в горячую точку.

В мире,Чен Ким,
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