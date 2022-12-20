Сестра Ким Чен Ына намекнула на скорый запуск МБР на большую дальность

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что скоро все смогут убедиться в возможностях ракет, которые создает Северная Корея. Как сообщает «Интерфакс», она раскритиковала тех, кто ставит под сомнение прогресс страны в разработке космических спутников и межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Накануне Северная Корея заявила о проведении «важного заключительного этапа» испытания по выводу на орбиту военного спутника, в котором были оценены возможности системы спутниковой фотосъемки и передачи данных. В качестве доказательств Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии Сеула и близкого к нему города Инчхон, якобы снятые спутником. Ряд экспертов, в том числе и из Южной Кореи, в этом усомнились, заявив о слишком низком разрешении снимков.

Ким Е Чжон назвала неуместной и поспешной оценку возможностей КНДР лишь по двум фотографиям, а также осудила тех, кто сомневается в возможностях Пхеньяна.

«Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они зря волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты не прошли проверку, не признана технология повторного входа в атмосферу, всегда придираются к таким вещам, может, это является для них самоуспокоением», — заявила она.

Отдельно сестра главы КНДР намекнула, что в ближайшее время страна запустит МБР для проверки.