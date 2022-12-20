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16 минут назад

В Белом доме ответили на вопрос о состоянии здоровья Байдена

Елена Прошина

В Белом доме не стали говорить, пройдет ли президент Соединенных Штатов Джо Байден диспансеризацию перед объявлением планов на выборы в 2024 году, сообщает «РЕН ТВ».

В Белом доме ответили на вопрос о состоянии здоровья Байдена
Фото: ТАССТАСС

Журналисты поинтересовались у официального представителя американской администрации, будет ли у 80-летнего главы государства медобследование, и опубликуют ли его результаты до объявления о планах на президентскую гонку 2024 года. Однако Карин Жан-Пьер ответила, что не собирается забегать вперед политических планов Байдена.

«Что могу сказать: здоровье президента в хорошем состоянии, он поддерживает активный образ жизни», — сказала она, отметив, что глава Белого дома пройдет диспансеризацию «в ближайшие месяцы», а результаты будут обнародованы.

При этом Жан-Пьер подчеркнула, что не может комментировать предстоящую президентскую кампанию.

Ранее президент США сказал, что намерен пройти диспансеризацию до конца года. Что касается планов на выборы главы государства в 2024 году, то он обещал их озвучить в начале 2023 года после консультаций с супругой.

В мире,Джозеф Байден,
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