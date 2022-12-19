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1 час назад

Лукашенко назвал себя и Путина «самыми токсичными людьми на планете»

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным ответил на критику их политики со стороны западных государств, заявив, что они вдвоем являются «самыми токсичными людьми на планете», передает «Коммерсантъ».

Лукашенко назвал себя и Путина «самыми токсичными людьми на планете»
Фото: ТАССТАСС

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что одинаково», — пошутил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным стали не энергоносители, а развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства.

Путин сделал ряд заявлений после переговоров с Лукашенко

Он отметил, что важно добиться того, чтобы не произошла та же ситуация, как с западными компаниями, которые в один момент приняли решение покинуть российский и белорусский рынки.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Коммерсант,
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