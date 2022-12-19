Лукашенко назвал себя и Путина «самыми токсичными людьми на планете»

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что одинаково», — пошутил белорусский лидер.