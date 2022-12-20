Лукашенко пошутил про Макрона и Путина в связи с финалом ЧМ-2022 в Катаре

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам встречи в Минске провели пресс-конференцию, на которой их, в том числе, спросили про состоявшийся финальный матч чемпионата мира - 2022 по футболу между национальными командами Франции и Аргентины .

Напомним, 18 декабря аргентинцы в главном матче турнира обыграли французов. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы — 4:2. Путин позвонил президенту Аргентины, чтобы поздравить его с победой национальной команды его страны. На пресс-конференции в столице Белоруссии у Путина спросили, "был ли шанс" у Эмманюэля Макрона услышать его звонок в случае победы сборной Франции. Лукашенко перехватил инициативу и выдал свой ответ.