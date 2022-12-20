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1 час назад

Лукашенко пошутил про Макрона и Путина в связи с финалом ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам встречи в Минске провели пресс-конференцию, на которой их, в том числе, спросили про состоявшийся финальный матч чемпионата мира - 2022 по футболу между национальными командами Франции и Аргентины.

Лукашенко пошутил про Макрона и Путина в связи с финалом ЧМ-2022 в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 18 декабря аргентинцы в главном матче турнира обыграли французов. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы — 4:2. Путин позвонил президенту Аргентины, чтобы поздравить его с победой национальной команды его страны. На пресс-конференции в столице Белоруссии у Путина спросили, "был ли шанс" у Эмманюэля Макрона услышать его звонок в случае победы сборной Франции. Лукашенко перехватил инициативу и выдал свой ответ.

"Он бы позвонил Владимиру Владимировичу и радостно произнес, что они выиграли, и ждал бы от него поздравления. Скорее всего. Ну, я пошутил", — сказал Лукашенко и посмотрел в сторону Путина, который улыбнулся.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан "звездой года в спорте".

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