В США нашли еще одно оружие против Трампа

Представители Демократической партии Соединенных Штатов нашли еще одно оружие против бывшего президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

Комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за обнародование частично отредактированных налоговых деклараций Трампа в период с 2015 по 2021 годы. Уточняется, что члены Республиканской партии голосовали против публикации документов на том основании, что это может создать плохой прецедент.

Отмечается, что отказ политика публиковать налоговые декларации может сработать против него на предстоящих выборах в 2024 году. Демократ Ричард Нил подчеркнул, что у партии мало времени для действия, поскольку республиканцы могут получить большинство в Палате представителей уже в январе.

Хотя кандидаты в президенты США по закону не обязаны представлять избирателям свои налоговые декларации, они делали это на протяжении десятилетий, однако Трамп стал исключением, пишет Bloomberg. По его словам, он решил не обнародовать свои налоговые документы, пока его проверяет Налоговая служба, при этом не существует закона, который запрещал бы обнародовать налоговые декларации под аудитом.