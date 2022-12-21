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13 минут назад

В США нашли еще одно оружие против Трампа

Lenta.ruиещё 3

Представители Демократической партии Соединенных Штатов нашли еще одно оружие против бывшего президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

В США нашли еще одно оружие против Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за обнародование частично отредактированных налоговых деклараций Трампа в период с 2015 по 2021 годы. Уточняется, что члены Республиканской партии голосовали против публикации документов на том основании, что это может создать плохой прецедент.

Отмечается, что отказ политика публиковать налоговые декларации может сработать против него на предстоящих выборах в 2024 году. Демократ Ричард Нил подчеркнул, что у партии мало времени для действия, поскольку республиканцы могут получить большинство в Палате представителей уже в январе.

Хотя кандидаты в президенты США по закону не обязаны представлять избирателям свои налоговые декларации, они делали это на протяжении десятилетий, однако Трамп стал исключением, пишет Bloomberg. По его словам, он решил не обнародовать свои налоговые документы, пока его проверяет Налоговая служба, при этом не существует закона, который запрещал бы обнародовать налоговые декларации под аудитом.

Ранее экс-глава государства выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. В 2020 году он проиграл на выборах действующему лидеру США Джо Байдену, после чего Трамп стал призывать к проведению нового голосования.

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