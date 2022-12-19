В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
58 минут назад

На Украине завершили расследование против Януковича по делу Харьковских соглашений

Никита Бородкин

В Киеве завершили расследование уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого вместе с группой бывших членов правительства обвиняют в государственной измене по предварительному сговору из-за «Харьковских соглашений». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

На Украине завершили расследование по госизмене Януковича и Азарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как установили следователи, ряд бывших чиновников способствовали «военным планам» России. Утверждается, что благодаря их помощи в 2014 году Крым вошел в состав РФ, а в 2022 году начались боевые действия в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, бывшему главе МИД Константину Грищенко, экс-министру юстиции Александру Лавриновичу и бывшему министру обороны Михаилу Ежелю обвинения предъявлены заочно, они находятся в розыске. В отношении Грищенко и Лавриновича идет экстрадиционная процедура — один, предположительно, скрывается на Кипре, а местоположение другого уточняется. Экстрадиция Ежеля пока невозможна, поскольку он находится на территории Белоруссии.

Напомним, что 21 апреля 2010 года президенты России и Украины подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания в Крыму Черноморского флота РФ, благодаря которым пребывание российского флота на территории Украины было продлено с 2017 года на 25 лет. Также в рамках соглашений были достигнуты договоренности о снижении цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

По версии следователей, эти соглашения нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Адвокаты Януковича опровергали получение их подзащитным обвинения, а попытку предъявить его Януковичу назвали политическим преследованием.

В мире,Александр Лавринович,Константин Грищенко,Михаил Ежель,Николай Азаров,Виктор Янукович,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители