В Киеве завершили расследование уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого вместе с группой бывших членов правительства обвиняют в государственной измене по предварительному сговору из-за «Харьковских соглашений». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

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Как установили следователи, ряд бывших чиновников способствовали «военным планам» России. Утверждается, что благодаря их помощи в 2014 году Крым вошел в состав РФ, а в 2022 году начались боевые действия в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, бывшему главе МИД Константину Грищенко, экс-министру юстиции Александру Лавриновичу и бывшему министру обороны Михаилу Ежелю обвинения предъявлены заочно, они находятся в розыске. В отношении Грищенко и Лавриновича идет экстрадиционная процедура — один, предположительно, скрывается на Кипре, а местоположение другого уточняется. Экстрадиция Ежеля пока невозможна, поскольку он находится на территории Белоруссии.

Напомним, что 21 апреля 2010 года президенты России и Украины подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания в Крыму Черноморского флота РФ, благодаря которым пребывание российского флота на территории Украины было продлено с 2017 года на 25 лет. Также в рамках соглашений были достигнуты договоренности о снижении цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.