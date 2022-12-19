На Украине завершили расследование по госизмене Януковича и Азарова

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование в отношении бывших президента страны Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова по обвинению в государственной измене за подписание Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

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"Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по обвинению в отношении бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые Харьковские соглашения", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале ГБР.

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По данным следствия, Янукович "сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов" и привлек к процессу почти всех чиновников правительства. Правоохранительные органы считают, что действия бывшего президента противоречили национальным интересам страны.

В ГБР напомнили, что по делу в госизмене также обвиняются бывшие глава МИД Константин Грищенко, министр юстиции Александр Лавринович и министр обороны Михаил Ежель. Они объявлены Украиной в государственный и международный розыск.

"В настоящее время идет экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них по имеющимся данным скрывается на Кипре, а местонахождение другого проверяется", - заявили в ГБР.

В пресс-службе добавили, что экстрадиция бывшего министра обороны пока невозможна, так как он находится на территории Белоруссии.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта 2021 года поручил Службе безопасности выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. 20 октября 2021 года Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего премьера Азарова в связи с обвинением в государственной измене по делу о подготовке этого документа. А 23 мая 2022 года суд в Киеве заочно избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание соглашений.

Харьковские соглашения

Президенты Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота на Украине было продлено с 2017 года на 25 лет. В рамках Харьковских соглашений достигнуты договоренности о снижении цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали документ.

28 января 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила о предъявлении Януковичу обвинения в госизмене, пояснив, что, по версии следствия, Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Адвокаты экс-президента опровергли получение их подзащитным данного обвинения, а попытку предъявить его Януковичу назвали политическим преследованием.