Президент Грузии увидела угрозу в массовой миграции россиян

«Это вызов, который в какой-то мере является возможностью, поскольку он еще раз показывает нам, что означают грузинская толерантность и гостеприимство, но гостеприимство не должно быть глупым», — сказала она.

Она отметила, что граница должна быть открыта, особенно для российских граждан грузинского происхождения, но в то же время должно быть «соответствующие регуляции», чтобы «избежать нежелательных намерений» в будущем. Зурабишвили также заявила, что страна не меняет свой курс на интеграцию с Европой.