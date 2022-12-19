Президент Грузии увидела угрозу в массовой миграции россиян

Массовая миграция из России стала вызовом для Грузии. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили, пишет портал «Новости – Грузия».
«Это вызов, который в какой-то мере является возможностью, поскольку он еще раз показывает нам, что означают грузинская толерантность и гостеприимство, но гостеприимство не должно быть глупым», — сказала она.
Она отметила, что граница должна быть открыта, особенно для российских граждан грузинского происхождения, но в то же время должно быть «соответствующие регуляции», чтобы «избежать нежелательных намерений» в будущем. Зурабишвили также заявила, что страна не меняет свой курс на интеграцию с Европой.
«Европа реально открылась, появилась перспектива расширения, и это результат успеха европейской политики… Именно с этой Европой мы хотим интегрироваться…», — сказала президент.
Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция потребовала ввести визовый режим для граждан России на фоне «массового въезда» на территорию страны. По словам председателя грузинской оппозиционной партии «Европейские демократы» Николоза Вашакидзе, этот вопрос беспокоит уже всех грузин, кроме руководства страны.