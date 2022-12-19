Шеф полиции Польши оправдался за подаренный Украиной боевой гранатомет

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик, в кабинете которого взорвался подарок от украинского генерала, утверждает, что не знал, что ему подарили боевой гранатомет. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что в кабинете главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате взрыва пострадали два человека.
По словам Шимчика, после встречи с главой украинской полиции в Киеве они обменялись подарками. Польский генерал вручил украинскому коллеге среди прочего канцелярские принадлежности и бутылку польского алкоголя.
«Господин генерал вручил мне тубус от гранатомета, который, по его словам, использован, пуст, безопасен, переделан в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth. Он показал мне, как работает этот динамик», - рассказал Шимчик.
Польскую сторону уверили, что подарок безопасен, в нем нет взрывчатых веществ и что это металлолом. Подобные подарки вручались и другим представителям служб, в том числе из Европы. Шимчик утверждает, что гранатомет в его кабинете выстрелил произвольно.
«О том, что я ни во что не целился, свидетельствует разрушения. Туба гранатомета в момент взрыва стояла вертикально на полу. Опытный баллистик наверняка даст анализ, где дыра в полу и где дыра в потолке. Это доказывает, что я из него не стрелял. Потому что из такого гранатомета стреляют, положив его на плечо в горизонтальном положении», - сказал он.
В связи с инцидентом польская сторона написали украинской, однако ответа до сих пор не получила. Расследованием происшествия занимаются Агентство внутренней безопасности Польши и СБУ.