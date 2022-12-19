Шеф полиции Польши оправдался за подаренный Украиной боевой гранатомет

«О том, что я ни во что не целился, свидетельствует разрушения. Туба гранатомета в момент взрыва стояла вертикально на полу. Опытный баллистик наверняка даст анализ, где дыра в полу и где дыра в потолке. Это доказывает, что я из него не стрелял. Потому что из такого гранатомета стреляют, положив его на плечо в горизонтальном положении», - сказал он.