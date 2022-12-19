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59 минут назад

Шеф полиции Польши оправдался за подаренный Украиной боевой гранатомет

Елена Прошина

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик, в кабинете которого взорвался подарок от украинского генерала, утверждает, что не знал, что ему подарили боевой гранатомет. Об этом пишет РИА Новости.

Шеф полиции Польши оправдался за подаренный Украиной боевой гранатомет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно, что в кабинете главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате взрыва пострадали два человека.

По словам Шимчика, после встречи с главой украинской полиции в Киеве они обменялись подарками. Польский генерал вручил украинскому коллеге среди прочего канцелярские принадлежности и бутылку польского алкоголя.

«Господин генерал вручил мне тубус от гранатомета, который, по его словам, использован, пуст, безопасен, переделан в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth. Он показал мне, как работает этот динамик», - рассказал Шимчик.

Польскую сторону уверили, что подарок безопасен, в нем нет взрывчатых веществ и что это металлолом. Подобные подарки вручались и другим представителям служб, в том числе из Европы. Шимчик утверждает, что гранатомет в его кабинете выстрелил произвольно.

«О том, что я ни во что не целился, свидетельствует разрушения. Туба гранатомета в момент взрыва стояла вертикально на полу. Опытный баллистик наверняка даст анализ, где дыра в полу и где дыра в потолке. Это доказывает, что я из него не стрелял. Потому что из такого гранатомета стреляют, положив его на плечо в горизонтальном положении», - сказал он.

В связи с инцидентом польская сторона написали украинской, однако ответа до сих пор не получила. Расследованием происшествия занимаются Агентство внутренней безопасности Польши и СБУ.

В мире,СБУ,
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