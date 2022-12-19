В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

В Польше назвали общую сумму поддержки Украины

Lenta.ru

Стала известна общая сумма поддержки, которую Польша, а также ее граждане и бизнес направили Украине с начала военного конфликта. Сумма названа в польской газете Rzeczpospolita.

В Польше назвали общую сумму поддержки Украины
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

«Польская поддержка украинцев может составить до 40 миллиардов злотых (около 9 миллиардов долларов), из которых 15,9 миллиарда (около 3,5 миллиарда долларов) — государственная помощь. Частная поддержка оценивается в 9-10 миллиардов злотых (2 — 2,3 миллиарда долларов) только в первые три месяца после начала войны», — сказано в материале.

Уточняется, что на сегодняшний день финансовая помощь Киеву выросла еще на несколько миллиардов. В статье также говорится, что военная помощь Украине составила не менее 1,9 миллиарда долларов.

По данным газеты, примерно 77 процентов жителей помогают украинским беженцам, в то время как семь процентов из них приютили украинцев у себя дома.

Ранее Лондон решил выделить новую военную помощь Киеву. В частности, власти Великобритании заключили контракт на сумму в размере 250 миллионов фунтов.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители