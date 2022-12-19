Politico: администрация Байдена пытается договориться с республиканцами о помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает попытки договориться по вопросу оказания помощи Киеву с Республиканской партией, ряд членов которой выступили за ее сокращение в Конгрессе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в Белом доме признают, что в определенный момент предоставление помощи Украине со стороны Конгресса замедлится в связи с тем, что средства массовой информации перестанут уделять внимание российско-украинскому конфликту. Но в администрации президента США рассчитывают на то, что законодатели выделят из бюджета средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь стране.

Издание подчеркивает, что Белый дом надеется на то, что Конгресс согласится предоставить еще $37,7 млрд. на поддержку Киева. Администрация Байдена проводит консультации с умеренными представителями Республиканской партии в Палате представителей Конгресса, а также с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки), которые поддерживают оказание помощи украинской стороне.

Отмечается, что в этом процессе также участвуют представители Пентагона.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне, что администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса «существенные средства» для оказания дальнейшей помощи Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.