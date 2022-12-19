В США заявили о возможном привлечении Трампа к уголовной ответственности

Бывший президент США Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности из-за штурма Капитолия в 2021 году. Такое заявление сделал конгрессмен Адам Шифф, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNN.
Он пояснил, что видит достаточно оснований для начала судебного процесса.
«Смотря на это как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными», — сказал Шифф.
Конгрессмен отметил, что бывший глава США попытался оспорить решение конгресса о победе на выборах демократа Джо Байдена, а также потребовал от официальных лиц найти голоса избирателей в поддержку своей кандидатуры. Шифф также обвинил Трампа в провокации «жаждущей крови толпы» на взятие Капитолия.
Шифф считает, что если подобные действия нельзя считать преступлением, то преступлением нельзя считать ничего. Издание отмечает, что конгрессмен присутствует в составе специального комитета конгресса, который расследует штурм Капитолия.
Штурм здания Капитолия произошел 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Дональда Трампа. Они обвинили Демократическую партию в фальсификации выборов, по результатам которых главой государства стал Джо Байден. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.