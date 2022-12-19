В США заявили о возможном привлечении Трампа к уголовной ответственности

Бывший президент США Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности из-за штурма Капитолия в 2021 году. Такое заявление сделал конгрессмен Адам Шифф, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNN.

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Он пояснил, что видит достаточно оснований для начала судебного процесса.

«Смотря на это как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными», — сказал Шифф.

Конгрессмен отметил, что бывший глава США попытался оспорить решение конгресса о победе на выборах демократа Джо Байдена, а также потребовал от официальных лиц найти голоса избирателей в поддержку своей кандидатуры. Шифф также обвинил Трампа в провокации «жаждущей крови толпы» на взятие Капитолия.

Шифф считает, что если подобные действия нельзя считать преступлением, то преступлением нельзя считать ничего. Издание отмечает, что конгрессмен присутствует в составе специального комитета конгресса, который расследует штурм Капитолия.