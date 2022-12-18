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1 час назад

В офисе Зеленского отказались от компромиссов с Россией

Ura.Ru

Никаких компромиссов с Россией не будет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В офисе Зеленского отказались от компромиссов с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В этой [спецоперации] будет только один победитель. Не будет никаких компромиссов или новых „Минских соглашений“ в пользу русских», — написал Подоляк в социальной сети Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никаких территориальных уступок России не будет, передает Царьград. РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент украинский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

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