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43 минуты назад

В Финляндии не стали комментировать информацию о попавших в ловушку россиянах

Майк Габриелян

В аэропорту Хельсинки отказались комментировать информацию о попавших в ловушку российских пассажирах. Их держали в самолете 10 часов, не предоставляя воду и еду, и не разрешая выйти в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС.

В Финляндии не стали комментировать информацию о попавших в ловушку россиянах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus сел в Хельсинки из-за непогоды в Москве. Пассажиры рассказали в интернете, что рейс 17 декабря следовал из турецкого Измира в российскую столицу.

Люди были вынуждены провести более 10 часов в самолете. Им не разрешили выйти в аэропорт, не дали еду и воду.

При этом компания Finavia, обслуживающая рейсы аэропорта Хельсинки-Вантаа, отказалась комментировать информацию о застрявших в воздушной гавани россиянах.

«Очень печально это слышать, но вам надо обратиться в Pegasus», - заявили в компании.

В воскресенье аэропорты Москвы сообщили о задержках рейсов из-за непогоды.

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