В Финляндии не стали комментировать информацию о попавших в ловушку россиянах

В аэропорту Хельсинки отказались комментировать информацию о попавших в ловушку российских пассажирах. Их держали в самолете 10 часов, не предоставляя воду и еду, и не разрешая выйти в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС.

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Самолет турецкой авиакомпании Pegasus сел в Хельсинки из-за непогоды в Москве. Пассажиры рассказали в интернете, что рейс 17 декабря следовал из турецкого Измира в российскую столицу.

Люди были вынуждены провести более 10 часов в самолете. Им не разрешили выйти в аэропорт, не дали еду и воду.

При этом компания Finavia, обслуживающая рейсы аэропорта Хельсинки-Вантаа, отказалась комментировать информацию о застрявших в воздушной гавани россиянах.

«Очень печально это слышать, но вам надо обратиться в Pegasus», - заявили в компании.