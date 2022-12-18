Папа Римский назвал «мировой войной» украинский конфликт

Папа Римский Франциск заявил в интервью испанской газете ABC, что конфликт на Украине является «мировой войной». Он добавил, что противостояние не завершится в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

Понтифик рассказал, что глава Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему одного из своих религиозных советников. Он добавил, что принимает посланцев с Украины, общается с ними, помогает.

Франциск подчеркнул, что конфликт на Украине не завершится в ближнесрочной перспективе. Он полагает, что в него вовлечены несколько игроков.

«Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов», - отметил Папа Римский.