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39 минут назад

Папа Римский назвал «мировой войной» украинский конфликт

Илья Родин

Папа Римский Франциск заявил в интервью испанской газете ABC, что конфликт на Украине является «мировой войной». Он добавил, что противостояние не завершится в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

Папа Римский назвал «мировой войной» украинский конфликт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Понтифик рассказал, что глава Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему одного из своих религиозных советников. Он добавил, что принимает посланцев с Украины, общается с ними, помогает.

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Франциск подчеркнул, что конфликт на Украине не завершится в ближнесрочной перспективе. Он полагает, что в него вовлечены несколько игроков.

«Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов», - отметил Папа Римский.

Ранее Франциск пожелал на Рождество необычный подарок. Он заявил, что мечтает получить на праздник «немножко мира».

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