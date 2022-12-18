США остались позади России при борьбе за один регион

Соединенные Штаты уже отстают от РФ в ходе так называемой арктической гонки, уверен обозреватель журнала Politico Кеннет Розен. Об этом сообщается на сайте издания.

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Как считает автор публикации, Арктический регион является важным для мировой экономики, а также для стратегического влияния. В результате Розен обращает внимание на важность Арктики для Вашингтона. Тем не мене колумнист пришел к выводу, что российское присутствие в регионе существенно объемнее американского.

"В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин...", - пояснил обозреватель СМИ.

По его словам, сравнивая с РФ, Америка лишь "играет в догонялки". 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.