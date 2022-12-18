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20 минут назад

Politico: США остались позади России при борьбе за Арктику

Газета.Ruиещё 2

Соединенные Штаты уже отстают от РФ в ходе так называемой арктической гонки, уверен обозреватель журнала Politico Кеннет Розен. Об этом сообщается на сайте издания.

США остались позади России при борьбе за один регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считает автор публикации, Арктический регион является важным для мировой экономики, а также для стратегического влияния. В результате Розен обращает внимание на важность Арктики для Вашингтона. Тем не мене колумнист пришел к выводу, что российское присутствие в регионе существенно объемнее американского.

"В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин...", - пояснил обозреватель СМИ.

По его словам, сравнивая с РФ, Америка лишь "играет в догонялки". 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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