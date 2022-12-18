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37 минут назад

В Киеве полностью восстановили отопление

ТАССиещё 3

Работа системы теплоснабжения украинской столицы полностью восстановлена. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве полностью восстановили отопление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью восстановили работу системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которую не отменяли более четырех часов. Из ряда городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах. В столице было введено экстренное отключение энергоснабжения, не работало отопление, отмечались перебои с подачей воды, было приостановлено метро. В субботу по оценке властей, ситуация с энергоснабжением оставалась сложной, действовали аварийные отключения.

В мире,Виталий Кличко,
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