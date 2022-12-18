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36 минут назад

Принц Гарри и Маган Маркл обратились с требованием к королевской семье

Елена Прошина

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят встретиться с королевской семьей, чтобы потребовать от нее извинений, сообщает Times со ссылкой на собеседников.

Принц Гарри и Маган Маркл обратились с требованием к королевской семье
Фото: ТАССТАСС

Супружеская пара уверена, что королевская семья придерживается двойных стандартов после того, как она инициировала на днях встречу, где крестная мать принца Уильяма Сьюзан Хасси извинилась перед руководителем благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани. Она утверждала, что была на унизительном допросе, где выясняли, «из какой части Африки она приехала».

«Ничего такого никогда не делалось, когда Гарри и Меган поднимали различные проблемы — никаких встреч, официальных извинений или взятия ответственности. С этим тяжело смириться - 100% да, они хотели бы встретиться (и услышать извинения)», — сообщил источник издания.

Он отметил, что королевская семья не намерена организовывать с ними встречу или отвечать на претензии Гарри и Меган, которые они высказали в сериале на Netflix.

В настоящее время вышла первая часть сериала про принца Гарри и Меган Маркл.

В мире,принц Гарри,Netflix,
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