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37 минут назад

Французы возмутились заявлением Макрона о санкциях против России

Lenta.ru

Французские пользователи сети возмутились заявлением Макрона о санкциях против России, которое тот опубликовал в Twitter. Свои мнения по этому вопросу они оставили в комментариях под записью политика.

Французы возмутились заявлением Макрона о России
Фото: ТАССТАСС

В частности, оценивая слова Макрона о девятом пакете санкций ЕС, @mikweezz поинтересовался, в курсе ли россияне о предыдущих восьми пакетах рестрикций. @marc_vanguard в свою очередь поиронизировал, что политика Макрона представляет собой набор санкций, накладываемых на французов. @BmtEsteban и @clement_helart указали, что Макрону стоило бы больше времени посвящать проблемам лишившихся работы французских работников и борьбе с криминалом, проникшим в бизнес.

@MTshieja отметил, что Макрон не способен исполнять свои обязанности, поскольку больше внимания уделяет Украине, чем перебоям электричества в самой Франции. По его словам, даже традиционно лояльные Парижу страны Африки перестают поддерживать политику Макрона. @1Trepliev поинтересовался, как же еще можно наказать Россию. В качестве действенной меры он предложил сжечь французские банки.

@Ritsar_Drakona и вовсе потребовал от Макрона предстать перед судом за измену.

«Худший президент Пятой республики. У нас уже были болванчики во власти, но нынешняя ситуация просто беспрецедентна и играет на руку врагам Франции», — резюмировал он.

Новый, девятый пакет антироссийских санкций ЕС был опубликован 16 декабря. В него включили экономические ограничения, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

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