Макрон посетит авианосец "Шарль-де-Голль" у берегов Египта

Президент Франции Эмманюэль 19 декабря отправится на единственный авианосец ВМС страны "Шарль-де-Голль" у берегов Египта, чтобы лично поздравить французских военных с наступающим Рождеством. Об этом сообщил в субботу сайт газеты Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Как отметили в администрации Макрона, 19 декабря на авианосце состоится традиционный предрождественский вечер, во время которого французский лидер "выскажет слова поддержки вооруженным силам Франции". По данным "Фигаро", ночь президент проведет на борту авианосца, а на следующий день отправится в Иорданию для участия в региональном саммите "Багдад-2" по вопросам оказания помощи Ираку.

18 декабря Макрон и его супруга будут присутствовать на финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Ранее французский лидер сообщил, что планирует поддержать французскую сборную, которая сыграет против команды Аргентины.