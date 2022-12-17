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58 минут назад

Макрон посетит авианосец "Шарль-де-Голль" у берегов Египта

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль 19 декабря отправится на единственный авианосец ВМС страны "Шарль-де-Голль" у берегов Египта, чтобы лично поздравить французских военных с наступающим Рождеством. Об этом сообщил в субботу сайт газеты Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон посетит авианосец "Шарль-де-Голль" у берегов Египта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметили в администрации Макрона, 19 декабря на авианосце состоится традиционный предрождественский вечер, во время которого французский лидер "выскажет слова поддержки вооруженным силам Франции". По данным "Фигаро", ночь президент проведет на борту авианосца, а на следующий день отправится в Иорданию для участия в региональном саммите "Багдад-2" по вопросам оказания помощи Ираку.

18 декабря Макрон и его супруга будут присутствовать на финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Ранее французский лидер сообщил, что планирует поддержать французскую сборную, которая сыграет против команды Аргентины.

Как отмечал ранее новостной портал El Nashra, в этом году в канун Рождества по григорианскому календарю Макрон направится в Ливан с кратким визитом и посетит лагерь французских миротворцев, входящих в состав Временных сил ООН в Ливане. Президент страны намеревался отпраздновать с французскими миротворцами Рождество еще в 2020 году, но отложил визит в Ливан из-за правительственного кризиса. В 2021 году ему помешала это сделать пандемия коронавируса. До этого Макрон встречал Рождество в кругу французских военных, дислоцированных в Африке.

В мире,аэропорт Шарль де Голль,ООН,
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