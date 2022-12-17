В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
6 минут назад

Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок

Илья Родин

Потомки первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка жестко раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за незнании истории. Об этом пишет журнал Spiegel.

Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что причиной стало переименование исторического зала в министерстве иностранных дел ФРГ, носившего имя Бисмарка, в «зал германского единства».

По данным журнала, потомки первого канцлера были «в ужасе и невыразимо опечалены» этим решением.

«Достижения первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, которые до сих пор приносят пользу ФРГ, сегодня игнорируются», - заявил Александр фон Бисмарк.

Напомним, что в 2022 году семья Бисмарка празднует 750-летие. Многие ее представители проявили себя на научном, военном, дипломатическом поприщах, были талантливыми публицистами.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители