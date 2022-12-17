Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок

Потомки первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка жестко раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за незнании истории. Об этом пишет журнал Spiegel.
Отмечается, что причиной стало переименование исторического зала в министерстве иностранных дел ФРГ, носившего имя Бисмарка, в «зал германского единства».
По данным журнала, потомки первого канцлера были «в ужасе и невыразимо опечалены» этим решением.
«Достижения первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, которые до сих пор приносят пользу ФРГ, сегодня игнорируются», - заявил Александр фон Бисмарк.
Напомним, что в 2022 году семья Бисмарка празднует 750-летие. Многие ее представители проявили себя на научном, военном, дипломатическом поприщах, были талантливыми публицистами.