Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Бюро королевского двора.

В нем отмечается, что вечернее тестирование в пятницу 70-летнего короля и королевы на коронавирус, которое проводится на регулярной основе, показало наличие инфекции. Поскольку у них есть легкие симптомы заболевания, врачи предоставили им лекарства и рекомендовали воздержаться от исполнения королевских обязанностей в течение некоторого времени.

15 декабря Бюро королевского двора сообщило, что 44-летняя дочь Рамы Х Пхатчара Киттияпха во время тренировки в провинции Накхонратчасима потеряла сознание с симптомами проблем с сердцем. Первая помощь ей была оказана в местном лечебном заведении, затем принцессу доставили на вертолете в столичную больницу Чулалонгкорн для более тщательного обследования и лечения. Король и королева дважды навещали принцессу в лечебном заведении - 15 и 16 декабря. Помимо них в больнице в те дни побывали многочисленные неравнодушные жители Таиланда, решившие оставить записи в специальной книге с пожеланиями принцессе скорейшего выздоровления.