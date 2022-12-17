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3 часа назад

Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

ТАССиещё 3

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Бюро королевского двора.

Король и королева Таиланда заразились коронавирусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В нем отмечается, что вечернее тестирование в пятницу 70-летнего короля и королевы на коронавирус, которое проводится на регулярной основе, показало наличие инфекции. Поскольку у них есть легкие симптомы заболевания, врачи предоставили им лекарства и рекомендовали воздержаться от исполнения королевских обязанностей в течение некоторого времени.

15 декабря Бюро королевского двора сообщило, что 44-летняя дочь Рамы Х Пхатчара Киттияпха во время тренировки в провинции Накхонратчасима потеряла сознание с симптомами проблем с сердцем. Первая помощь ей была оказана в местном лечебном заведении, затем принцессу доставили на вертолете в столичную больницу Чулалонгкорн для более тщательного обследования и лечения. Король и королева дважды навещали принцессу в лечебном заведении - 15 и 16 декабря. Помимо них в больнице в те дни побывали многочисленные неравнодушные жители Таиланда, решившие оставить записи в специальной книге с пожеланиями принцессе скорейшего выздоровления.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 4,71 млн, выздоровели более 4,64 млн человек, умерли 33,3 тыс. пациентов.

В мире,Маха Вачиралонгкорн,
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