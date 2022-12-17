"Клоун не сдается": Британцы высмеяли Зеленского после отказа со стороны ФИФА

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре, но ему ответили отказом. Читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали эту новость, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее телеканал CNN сообщил, что офис лидера Украины удивился отказом ФИФА. Переговоры между организацией и властями Киева по этому поводу все еще идут. Президент федерации Джанни Инфантино при этом подчеркнул, что международные соревнования по футболу — не то место, где следует проводить политические акции и протесты.

Читатели The Daily Mail выразили свое мнение по этому поводу.

Пользователь old sweat заявил, что Зеленский хочет транслировать свое лицо «повсюду», и выразил надежду, что фанатам дадут спокойно посмотреть футбол без «чтения лекций».

«Этот клоун не сдается», — написал justmoosing.

LydiaTeapot считает, что у главы Украины нет причин для выступления. Opinionated Knob поблагодарил ФИФА за отказ Зеленскому в выступлении перед финальным матчем. Lazytocook добавил, что отказ был справедливым.