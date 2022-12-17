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40 минут назад

В США предупредили о катастрофе для мировой безопасности в случае распада России

Lenta.ru

Директор и профессор Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона в США Марлен Ларуэлль (Marlene Laruelle) в статье для Foreign Affairs (FA) предупредила о катастрофических последствиях для мировой безопасности, к которым ведет желание Запада развалить Россию. По ее словам, эта стратегия станет большой ошибкой.

В США предупредили о катастрофе мирового масштаба
Фото: ТАССТАСС

«Выступать сегодня за развал России — ошибочная стратегия, основанная на незнании того, что объединяет российское общество во всем его многообразии. Что еще более важно, такая стратегия также не учитывает, что распад России имел бы катастрофические последствия для международной безопасности», — подчеркнула эксперт.

По словам Ларуэлль, крах великой державы спровоцирует множество гражданских войн, в которых новые образования будут бороться за границы и экономические активы, а элиты и спецслужбы станут пресекать попытки сепаратизма.

Профессор выразила уверенность, что в настоящее время распад России маловероятен, однако настроения к децентрализации могут проявиться в обществе.

Ранее эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли прокомментировал возможность изоляции России на фоне введенных ограничений. Он назвал Россию слишком значимой страной и заявил о невозможности ее отделить от мира.

В мире,Политика,Роберт Фарли,Джордж Вашингтон,
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