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1 час назад

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Газета.Ruиещё 2

Воздушная тревога объявлена в ночь на 17 декабря объявлена в ряде областей Украины Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сирены сработали в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.

На всей территории Украины утром 16 декабря была объявлена воздушная тревога.

После этого власти страны сообщили о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Николаевской областях. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. Новость дополняется.

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