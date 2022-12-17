Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в ночь на 17 декабря объявлена в ряде областей Украины Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Сирены сработали в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.
На всей территории Украины утром 16 декабря была объявлена воздушная тревога.
После этого власти страны сообщили о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Николаевской областях. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. Новость дополняется.