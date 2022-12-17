Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в ночь на 17 декабря объявлена в ряде областей Украины Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сирены сработали в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.

На всей территории Украины утром 16 декабря была объявлена воздушная тревога.